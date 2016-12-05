Міжнародні резерви України за рік зросли на 16% - НБУ

Міжнародні резерви України на 1 грудня 2016 року становили 15,271 млрд дол. США, що на 1,6% менше за показник на 1 листопада.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані.

Як відзначається в повідомленні, зниження резервів у листопаді обумовлено посиленням політичної напруги, необхідністю здійснення платежів за державним боргом і переоцінкою резервних активів.

Водночас, як зазначив НБУ, за останні 12 місяців міжнародні резерви зросли на 16%.

Згідно з наведеними даними, у листопаді до міжнародних резервів надійшло 80 млн дол. США в результаті перевищення купівлі регулятором валюти над її продажем під час інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Крім того, у листопаді надійшло 59,6 млн дол. США на користь уряду від ЄС.

Разом з тим, як зазначив НБУ, зростання резервів було нівельовано переоцінкою резервних активів у результаті зміцнення долара США до інших валют і падіння цін на золото.

Крім того, з резервів проведено платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в розмірі 147,2 млн дол. США.

Також повідомляється, що за результатами місяця обсяг резервів покриває 3,6 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань, поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України за підсумками жовтня практично не змінилися і на 1 листопада становили 15,514 млрд дол.

Наприкінці жовтня Національний банк України поліпшив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець року, підвищивши показник їх очікуваного рівня до 17,5 млрд дол. із 17,2 млрд дол., прогнозованих раніше.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол. – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.