Нацбанк різко опустив офіційний курс гривні - нижче 26 за долар
Офіційний курс НБУ на 6 грудня: 100 USD – 2612.7478 грн; 100 EUR – 2796.1627 грн; 10 RUR – 4.0873 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2612.7478 (5 грудня – 2589.8742)
100 EUR – 2796.1627 (5 грудня – 2756.1441)
10 RUR – 4.0873 (5 грудня – 4.0370)
У понеділок, 5 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилася на рівні 26,08/26,13 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,9812/28,0322 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4105/0,4113 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1286 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 428 угод на суму 214,47 млн дол.