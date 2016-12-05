Нацбанк різко опустив офіційний курс гривні - нижче 26 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2612.7478 (5 грудня – 2589.8742)

100 EUR – 2796.1627 (5 грудня – 2756.1441)

10 RUR – 4.0873 (5 грудня – 4.0370)

У понеділок, 5 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилася на рівні 26,08/26,13 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,9812/28,0322 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4105/0,4113 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1286 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 428 угод на суму 214,47 млн дол.