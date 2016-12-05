Кабмін встановив надбавку військовослужбовцям Сил спецоперацій ЗСУ

Кабінет міністрів України встановив надбавку військовослужбовцям Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

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Це передбачено постановою уряду від 30 листопада 2016 року № 883.

Відповідно до інформації на сайті Кабміну, уряд вніс зміну до пункту 5 постанови від 7 листопада 2007 р. № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”.

Зокрема, даною зміною Кабмін встановив спеціальну надбавку до грошового забезпечення військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зазначена надбавка в розмірі до 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законодавством, буде входити до щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців.

Також сказано, що прийняття рішення зумовлене підвищеним ризиком для життя та особливостями під час виконання бойових (спеціальних) завдань, які не притаманні іншим підрозділам, що входять до структури ЗСУ. Крім того, це повинно підвищити соціальний захист та мотивацію до проходження військової служби.