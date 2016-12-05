Надходження до місцевих бюджетів за 11 місяців становили 132 мільярди

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-листопад цього року, без урахування трансфертів, становили 131,9 млрд. грн., що на 49,6%, або на 43,7 млрд грн, більше за показник за аналогічний період минулого року у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 11 місяців становили 104,6% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 грудня місцеві бюджети одержали 169,9 млрд грн міжбюджетних трансфертів, що становить 97,9% від запланованих на цей період обсягів.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 99,8 млрд грн.