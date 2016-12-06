В ЄС узгодили заходи щодо полегшення боргової заборгованості Греції

Про це йдеться в заяві Єврогрупи, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Схвалені заходи дозволять скоротити загальну заборгованість Греції на 20% ВВП до 2060 року.

Читайте такожESM перерахував Греції транш у 7,5 мільярдів євро

Як пояснив голова Європейського механізму стабільності (ESM) Клаус Реглінг, реалізація угоди повинна початися протягом найближчих тижнів.

Як очікується, перехід від плаваючих відсотків за кредитами до фіксованих ставок призведе до підвищення цін в країні у найближчій перспективі, але надалі мусить призвести до їх зниження.

На початку листопада прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що друга оцінка ходу економічних реформ у Греції з боку Єврогрупи повинна завершитися якомога швидше.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський механізм стабільності (ESM) схвалив виділення Греції 2,8 мільярди євро решти траншу кредиту в рамках програми фінансової підтримки.

Виділення коштів Греції означає, що фінансова допомога країні з боку ESM досягне 31,7 мільярди євро від загального обсягу програми у 86 мільярдів євро.