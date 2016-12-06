Кабмін ввів можливість компенсації ЄСВ для роботодавців при працевлаштуванні учасників АТО

«Таку компенсацію роботодавець зможе отримати впродовж року за умови працевлаштування учасника АТО на нове робоче місце на строк не менший, ніж на два роки», - йдеться в пояснювальній записці до урядової постанови.

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Цією ж постановою Кабмін урегулював питання надання учасникові АТО статусу безробітного.

«Зокрема, визначено перелік документів, які необхідно подати учасникові АТО в центр зайнятості для отримання статусу безробітного», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, питання соціального захисту учасників АТО є одним з пріоритетних напрямів роботи уряду, зокрема, Міністерства соціальної політики, який курирує питання працевлаштування громадян.