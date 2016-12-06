Рада відв'язала зарплати строковиків від окладу контрактників

Як передає кореспондент УНІАН, парламент ухвалив урядову постанову про внесення зміни до пункту 3 постанови Верховної Ради "Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави" (№5048).

За це рішення з другої спроби проголосували 235 народних депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідним документом із постанови ВРУ від 6 травня 2014 року №1238-VII “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави” виключається положення, яким передбачалося вжити негайних заходів щодо підвищення мотивації до проходження військової служби шляхом встановлення на особливий період розміру грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби на рівні відповідної категорії військовослужбовців контрактної служби.

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Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як зазначається у пояснювальній записці, Міністерством оборони було опрацьовано та внесено на розгляд Кабінету міністрів проект урядової постанови “Питання грошового забезпечення військовослужбовців строкової військової служби з настанням особливого періоду” щодо визначення розміру грошового забезпечення на рівні військовослужбовців контрактної служби тільки військовослужбовцям строкової військової служби, які беруть участь в антитерористичній операції.

Разом з тим, підпунктом 8 пункту 7 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року, уведеного в дію Указом президента від 24 вересня 2014 року № 744, визначено завдання щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції.

У зв’язку з цим, Міністерство фінансів за результатами погодження відповідного проекту постанови уряду зазначило про його неузгодженість зі згаданим рішенням президента. Кабмін за результатами розгляду відповідної доповіді МОУ надав доручення опрацювати питання щодо внесення змін до підпункту 6 пункту 3 постанови Верховної Ради від 6 травня 2014 р. № 1238-VII.

Крім того, зауважується у пояснювальній записці, оскільки військовослужбовців строкової служби перебувають на повному державному утриманні, запровадження зазначених рівних умов оплати спричинить диспропорцію в забезпеченні їх та контрактників.

За словами секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, завтра на засіданні комітету планується розглянути питання щодо підвищення додаткової надбавки за перебування в зоні АТО на першій та другій лінії.

"Можна очікувати, що щонайменше на 2 тис. 500 грн буде збільшене додаткове грошове забезпечення в першій лінії в зоні проведення АТО, і я думаю, щонайменше на 1 тис. 500 грн - у другій лінії", - сказав він і додав, що у разі ухвалення відповідного рішення комітету вони звертатимуться з ним до уряду як вимогою до бюджету на 2017 рік.