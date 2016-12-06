Гривня торгується на міжбанку по 26,12 за долар

У вівторок, 6 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,09/26,12 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,0963/28,1286 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4083/0,4092 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,0982 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 306 угод на суму 147,1 млн дол.