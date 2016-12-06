Китай продовжує зміцнювати юань після рекордних послаблень

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) у вівторок помітно зміцнив курс юаня до долара на 0,43% після того, як китайська валюта в середині листопада оновила мінімум з 2008 року, повідомляє Росбалт.

Сьогодні регулятор китайський ЦБ встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8575, що на 295 пунктів нижче фіксингу понеділка, коли курс становив 6,8870.

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З середини листопада курс юаня до долара кілька разів оновлював історичні мінімуми з 2008 року.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

В серпні 2015 року НБК різко послабив курс юаня до долара (одразу на 3% — з 6,20 до 6,40), що потрясло світові фондові ринки. Пізніше регулятор направив зусилля на стабілізацію юаня.