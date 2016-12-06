Суд зняв арешт з майна екс-власника "Імексбанку" нардепа Клімова

Приморський районний суд Одеси зняв арешт з майна екс-власника неплатоспроможного «Імексбанку», народного депутата Леоніда Клімова, накладений за позовом Національного банку України про стягнення з депутата як з поручителя заборгованості за кредитним договором про надання банку стабілізаційного кредиту на 310 млн грн.

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Як зазначається в рішенні суду, вжиті заходи забезпечення позову НБУ підлягають скасуванню, оскільки рішення Апеляційного суду Одеської області, яке набрало законної сили, відмовляє в задоволенні позову регулятора.

У цьому зв'язку суд за зверненням Клімова зняв арешт, накладений 15 березня на його житловий будинок в Одесі, паркомісця, чотири автомобілі, акції футбольного клубу «Чорноморець», страхової компанії «Примор'я» і Чорноморської транспортної компанії.

«Суд вважає, що безпідставне обтяження майна позивача без відповідних правових підстав обмежує правомочність власника на володіння, користування і розпорядження своїм майном, що є неприпустимим», - йдеться у рішенні.

Також повідомляється, що рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк» 27 січня 2015 року на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним. З 27 травня фонд почав процедуру ліквідації банку.

«Імексбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належав депутату Верховної Ради Леоніду Клімову (група «Відродження»), який входить до парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

У березні поточного року Нацбанк з посиланням на рішення Приморського районного суду м. Одеси повідомив, що суд стягнув з Клімова суму заборгованості за кредитним договором про надання стабкредиту «Імексбанку», який належав йому, на 309,851 млн грн на користь Національного банку, а також судовий збір у розмірі 4,6 млн грн.