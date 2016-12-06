Надходження до зведеного бюджету України зросли майже на 30%

Надходження до зведеного бюджету України в січні-листопаді 2016 року склали 676,8 мільярда гривень, що на 154,7 мільярда гривень, або на 29,6% вище показника за аналогічний період 2015 року.

Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, у доларовому еквіваленті до державного бюджету додатково надійшло майже 6 мільярдів доларів.

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"Додаткові надходження до бюджету дали можливість, в першу чергу, профінансувати підвищення соціальних стандартів і частково профінансувати програму по зменшенню державного боргу перед українськими підприємствами, який був накопичений в минулі роки", - йдеться в повідомленні.

За даними ДФС, митні платежі у січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 32%, порівняно з плановими показниками за цей період збори митниць перевиконано на 7,2%.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в січні-жовтні 2016 року склали 596,3 мільярда гривень, що на 132,9 мільярда гривень, або на 28,7% вище показника за аналогічний період 2015 року.