Нацбанк випускає срібну монету "Рік Півня" (фото)

Національний банк України з 9 грудня вводить в обіг пам'ятну срібну монету номіналом 5 гривень, присвячену року Півня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, тираж випуску монети становитиме 20 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, на реверсі – півень в оточенні стилізованого рослинного орнаменту.

Над ескізом монети працювали художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харук, і також скульптори-Святослав Іваненко, Володимир Атаманчук.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за перше півріччя 2016 року ввів в обіг 23 пам'ятні монети, з яких 9 срібних, 14 - з нейзильберу. Загальний тираж введених в обіг монет в першому півріччі досяг понад 396 тис. шт.