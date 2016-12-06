Фіскальна служба з початку року виявила 74 конвертаційні центри

Державна фіскальна служба України у 2016 році зупинила діяльність 74 конвертаційних центрів.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на першого заступника голови ДФС України Сергія Білана.

За його словами, до бюджету вже відшкодовано 1,2 млрд грн завданих збитків від їхньої діяльності.

Білан зазначив, що для ухилення від оподаткування, виведення в тінь фінансових потоків використовуються операції з цінними паперами, страхування і перестрахування, розкрадання активів банків. Практично всі зазначені схеми функціонують з використанням послуг конвертаційних центрів.

"Тенденції останнього часу свідчать, що діяльність транзитно - конвертаційних груп дещо змінилася. Якщо у 2014 - 2015 роках їхня "винагорода" становила 7-9% від конвертованої суми, то в даний час вартість таких послуг становить 11-12%. Крім того, з'явилася тенденція до зменшення обсягів конвертації на один "конверт". Вона виникла не в останню чергу завдяки тому, що значно скоротилися терміни дії окремо взятої групи, її виявлення та ліквідацію співробітниками податкової міліції. Крім того, зростає кількість випадків вилучення у членів цих груп вогнепальної зброї", - зазначив Білан.

Зокрема, він повідомив, що в Києві встановлено групу осіб, які довели один з банків до банкрутства шляхом розтрати його активів вартістю понад 170 млн грн. Такі дії призвели до неплатоспроможності банку перед кредиторами, і, як наслідок, Нацбанк ввів в зазначений банк тимчасову адміністрацію. Під час досудового розслідування на відчужені активи накладено арешт.

Крім того, за словами Білана, податкова міліція активно та системно працює над викриттям "тіньових ділків на ринку цінних паперів. Зокрема, нещодавно було викрито схему конвертації грошових коштів за рахунок придбання "технічних" цінних паперів "фіктивних" підприємств на загальну суму більше двох мільярдів гривень. Під час досудового розслідування була позбавлена ліцензії фінансова установа в Києві та заарештовані цінні папери на суму понад 244 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України у 2015 році зупинила діяльність 60 конвертаційних центрів.