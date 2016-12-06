Рада прийняла закон про підвищення "мінімалки" до 3200 гривень

За відповідний законопроект №5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» проголосували 227 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Представляючи законопроект, міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що він забезпечує підвищення соціальних гарантій держави.

«Цей законопроект не містить жодної додаткової норми, яка б передбачала обмеження соціальних виплат і програм порівняно з рішеннями, прийнятими Верховною Радою в 2014 і 2015 роках. Саме цей законопроект створює умови для підвищення з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 гривень», - наголосив він.

Міністр також зазначив, що проект передбачає впровадження європейського підходу до визначення мінімальної зарплати, відв'язування посадових окладів чиновників вищого рангу від показника мінімальної зарплати і скасування використання показника мінімальної зарплати для розрахунку штрафів, вартості адміністративних послуг, податків і зборів.

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«Ще одне важливе завдання – залучення до соціального страхування великих верств зайнятого населення і посилення страхових принципів системи загальнообов'язкового соціального страхування», - додав Рева.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час обговорення у Верховній Раді законопроекту заявив, що завданням української влади є підвищення мінімальної заробітної плати, зниження дефіциту Пенсійного фонду і подальше підвищення мінімальної пенсії в країні.

«Зараз наше завдання - підняти заробітну плату, знизити дефіцит Пенсійного фонду. Зробити все для того, щоб мати підстави і основу для збільшення мінімальної пенсії. Ми розуміємо, що сьогодні жити на 949 гривень нереально, і тому це наше завдання, для якого ми будемо шукати рішення», - сказав прем'єр.

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Він закликав депутатів підтримати підвищення мінімальної заробітної плати, підтримавши відповідний законопроект.

«Від села до великого міста в нашій країні ніхто не буде отримувати менше ніж 3200 гривень. Цей законопроект поліпшить ситуацію в економіці України, збільшить споживання в реальному секторі економіки і створить додаткові робочі місця», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Парламентський комітет із питань бюджету рекомендував депутатам розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2017 рік після ухвалення пов'язаних із ним урядових законопроектів, у тому числі про підвищення мінімальної заробітної плати (5130), коригування Бюджетного та Податкового кодексів (5131 і 5132), а також про спецконфіскацію (5142).