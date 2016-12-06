Нам цікаво перевірити, як платяться зарплати гравцям "Динамо" - Насіров

За його словами, він «із задоволенням» займеться вивченням даних зі ЗМІ, які вказують на ухилення власників клубу, а також гравців від сплати податків, передає Еспресо.

«Нам буде цікаво перевірити, як плавляться зарплати в футбольному клубі (Динамо Київ). І не тільки в цьому, а й у інших », - заявив Насіров.

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За його словами, ГФС в цілому підтримує ініціативу перевіряти декларації не лише народних депутатів і чиновників, а й «заможних громадян».

«Дуже хороша ідея - разом з тими заробітними платами, які ми зараз перевіряємо, використовуючи інформацію з електронних декларацій, перевірити і, так би мовити, заможних громадян. Для цього при офісі великих платників, я думаю, вже в наступному році, у нас буде підрозділ, який займатиметься і футболістами, і співаками, і іншими людьми, які, вважається, отримують великі зарплати », - пояснив глава ДФС.

Як повідомлялося, в розпорядженні сайту Еspreso.tv виявилася довідка про офіційні доходи гравців і тренерів київського «Динамо» за 2013-2015 роки, яка нібито складена на підставі даних ДФС. Згідно з цим документом, «Динамо», нібито, платить кожному футболістові близько 200 тисяч гривень на рік. Дотримуючись цих даних, зарплата Андрія Ярмоленко за 2015 рік склав майже 10 тисяч доларів, хоча вважається, що реально він отримує близько 5 мільйонів доларів. Загальна сума податків, які не надійшли від «Динамо» за цей період, може скласти близько 30 мільйонів доларів, а за останні 10 років - 100 мільйонів доларів.

Секретар парламентського комітету з протидії та запобігання корупції Дмитро Добродомов заявив, що депутати вимагатимуть від Державної фіскальної служби провести перевірку "Динамо Київ" та інших провідних футбольних клубів країни на предмет ухилення від сплати податків.