Гривня залишається нижче 26 за долар на міжбанку і за офіційним курсом

У вівторок, 6 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,14 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,0340/28,0743 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4105/0,4113 грн/рубль.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 26,0974 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 484 угоди на суму 228,94 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2609.7384 (6 грудня – 2612.7478)

100 EUR – 2801.2932 (6 грудня – 2796.1627)

10 RUR – 4.0858 (6 грудня – 4.0873)