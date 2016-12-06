Депутати прийняли за основу законопроект про підвищення ряду акцизів і податків

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу, який передбачає низку змін з адміністрування ПДВ, підвищення ставок акцизів, екологічного податку та рентної плати, а також ставки за користування радіочастотними ресурсами.

За відповідний законопроект №5132 «Про внесення змін

Читайте такожРада прийняла закон про підвищення "мінімалки" до 3200 гривеньдо Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» проголосували 229 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Представляючи законопроект, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що він покликаний забезпечити зростання надходжень до бюджету і сприяти його збалансованості, а також наблизити українське законодавство до норм ЄС і передбачає перегляд окремих положень Податкового кодексу у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.

Зокрема, як зазначив міністр, проект пропонує низку змін у частині адміністрування ПДВ, підвищення ставок акцизів на алкоголь і тютюн, введення єдиної ставки акцизу на дизельне паливо, перегляд ставок екологічного податку та рентної плати, ставки за користування радіочастотними ресурсами. «Прошу підтримати», - сказав міністр.

Під час обговорення проекту голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна зазначила, що за результатами обговорення законопроекту в робочих групах напрацьовані пропозиції, які вимагають включення до редакції урядового законопроекту.

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект закону номер 5132 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету і підготувати до другого читання за скороченою процедурою", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлені в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за попереднім проектом, витрати - 790,4 млрд грн, що також на 15,1 млрд грн більші. Граничний рівень дефіциту держбюджету залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу - також на колишньому рівні в 2,296 трлн грн.

Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачені додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку України на 4 млрд грн, дивідендів - на 1,6 млрд грн і зростання податкових надходжень у результаті підвищення зарплати - на 9,4 млрд грн з держбюджету і на 10,9 млрд грн - за місцевими бюджетами.

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував депутатам розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2017 рік після прийняття пов'язаних з ним урядових законопроектів, в тому числі про підвищення мінімальної заробітної плати (5130), коригування Бюджетного і Податкового кодексів (5131 і 5132), а також про спецконфіскації (5142).