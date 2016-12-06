Рада ухвалила у першому читанні законопроект про зміну фінансування освіти та медицини

За ухвалення відповідного законопроекту №5131 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)» у першому читанні проголосувало 229 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що він необхідний для ухвалення збалансованого бюджету країни на наступний рік.

«Цей проект закону є дуже важливим, оскільки у ньому закладаються зміни у фінансуванні освіти, медицини та соціальної сфери, які стимулюють реформи у кожній з галузей», - сказав Данилюк.

Він зазначив, що цей законопроект передбачає подальшу децентралізацію, передачу повноважень і відповідальності на місця.

Передбачається, що місцеві бюджети будуть самостійно утримувати школи, а зарплати працівникам сфери освіти будуть покриватися за рахунок субвенції з держбюджету.

Підготовка фахівців у профтехучилищах здійснюватиметься тільки за професіями загальнонаціонального значення, перелік яких встановлює Кабмін.

Також на місця передається зобов'язання фінансувати пільговий проїзд у громадському транспорті.

Також у законопроект включається підтримка сільського господарства протягом п'яти наступних років на рівні не менш як 1% від обсягу продукції, випущеною галуззю.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 жовтня ухвалила в другому читанні і в цілому підготовлені профільним парламентським комітетом поправки до розробленого Кабінетом міністрів проекту державного бюджету України на 2017 рік.

Представляючи висновок комітету, його представник - народний депутат Олександр Горбунов - рекомендував парламенту підтримати це рішення, зазначивши, що для реалістичності держбюджету важливо попередньо схвалити урядові законопроекти 5044 і 5132 щодо змін у Податковий кодекс, 5131 - про зміни у Бюджетний кодекс, 5130 - про зміну деяких законодавчих актів і 5142 - про спецконфіскацію.