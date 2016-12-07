Надана за 8 років фіндопомога ЄС на реформи в Україні мала "обмежений вплив" - Європейський суд аудиту

Про це йдеться у доповіді Суду, яка була оприлюднена в Брюсселі доповідачем, аудитором Шаболшем Фазакасом (Szabolcs Fazakas), повідомляє власний кореспондент УНІАН.

За його словами, аудитори дали оцінку тому, на скільки ефективною була допомога Європейської Комісії та Зовнішньої дипломатичної служби у таких сферах, як управління державними фінансами, боротьбі з корупцією та у реформуванні газового сектору.

Фазакас нагадав, що допомога ЄС Україні склала 1,6 млрд євро у грантах, половина з яких була спрямована на так звану бюджетну підтримку та 3,4 млрд євро макрофінансової позики. "Разом Україні за період з 2007 по 2015 роки Україні було виділено 5 млрд євро. На додаток до цього після революції на Майдані, чи ви ще можете називати це фінансовою та економічною кризою України на початку 2014 року, негайно був виділений терміновий пакет допомоги у 11.2 млрд євро. Аудіт перевіряв, чи допомога Комісії та Зовнішньої дипломатичної службам була добре підготовленою та ефективною у підтримці реформування України у сфері управління державними фінансами, боротьбі з корупцією та в газовому секторі. Ми вважаємо, що це - головні пункти, якщо ми хочемо побачити, чи може допомога ЄС носити стійкий характер та довгостроковий вплив для країни", - зазначив аудитор.

Пояснюючи, чому саме ці сфери були обрані для аудиту, Фазакас констатував, що, з точки зору Європейського суду аудиту, управління державними фінансами "є надзвичайно важливим", а боротьба з корупцією є "важливим показником, як далеко іде країна у сфері реформ". "Ми також вважаємо, що газовий сектор має розглядатися особливо у світлі безпеки постачання газу в Європу. Ми вважаємо, що газовий сектор, як бізнес, має особливу важливість, як для економіки України, так і для боротьби з корупцією, тому що ми бачили, що газовий бізнес використовувався для корупції", - пояснив він.

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За словами аудитора, оцінка, зроблена у доповіді, полягає в тому, що "загальна допомога ЄС була частково ефективною в плані підтримки трансформації України у державу з належним управлінням у цих сферах". "Допомога ЄС була частково ефективною, створюючи відчутні та стійкі результати у реформуванні управління державними фінансами і вдосконаленні антикорупційного механізму", - оголосив він висновок перевірки.

При цьому Фазакас констатував, що до 2014 року українське керівництво "обмежено було віддано проведенню процесу реформ". "Результат, який був досягнутий після 2014 року, залишається крихким. У справі боротьби з корупцією ще залишається побачити результат ефективного виконання", - наголосив аудитор.

Торкаючись ефективності допомоги ЄС в газовому секторі, він зазначив, що допомога ЄС "була частково ефективною, покращуючи управління в газовому секторі, забезпечуючи безпеку постачання газу через Україну". За словами Фазакаса, "іноді, перевіряючи допомогу ЄС, було недостатньо високої якості інформації та не було надано достатньо детальної інформації щодо труднощів у газовому секторі". "Але важлива віха була досягнута, зокрема з прийняттям газового законодавства, яке відповідає Третьому енергетичному пакету ЄС", - додав він.

Фазакас також повідомив, що представлена доповідь включає п'ять рекомендацій для покращення допомоги ЄС Україні. "Комісія та Зовнішня дипломатична служба погодилися з цими рекомендаціями, і ми сподіваємося, що вони будуть виконані, і ми зможемо зробити наступну оцінку цієї доповіді, в якій ми вкажемо, як ці рекомендації були виконані", - зазначив аудитор.

Зокрема, такими рекомендаціями є: приділяти більше уваги питанням управління державними фінансами в процесі діалогу з Україною, поліпшити конструкції умов та виплати фінансово допомоги, посилити контроль за використанням допомоги, приділяти більше уваги ефективній реалізації та стабільності реформ та зробити кроки у напрямку збільшення ефективності допомоги ЄС у газовому секторі.

Говорячи про те, коли саме буде зроблена наступна оцінка, яка буде стосуватися виконання рекомендацій, аудитор повідомив, що це буде зроблено через "рік-півтора".

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи були в ході оцінки виявлені зловживання з боку української сторони, Фазакас сказав: "Ми не зайшли зловживання фінансуванням, ми не знайшли випадків, про які ми могли б доповісти OLAF (офіс з боротьби з шахрайством). Але це частково тому, що більша половина грошей була спрямована на так звану бюджетну підтримку. Це означає, що ми тільки можемо проконтролювати, що гроші були переведені у бюджет, і потім це вже українському уряду вирішувати, як їх витратити".

Даючи оцінку діям українського керівництва у сфері проведення реформ, аудитор вказав на слова президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера на останньому саміті Україна-ЄС. "Україна демонструє відданість реформам, і деякі дуже важливі кроки були вже зроблені. Багато нових ініціатив було зроблено та ухвалено парламентом. Давайте подивимося, як вони будуть виконані", - зазначив Фазакас.