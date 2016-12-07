"Спроба зірвати бюджетний процес": Мінфін зупинив хакерську атаку на свої ресурси

Міністерство фінансів України зупинило хакерську атаку на свої ресурси і проводить оперативне відновлення систем, щоб уникнути можливих затримок з платежами.

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Про це повідомляється на сторінці міністерства в соцмережі Facebook.

Мінфін нагадав, що з учорашнього ранку, 6 грудня, не працює його сайт, а також сайт Державної казначейської служби України.

«Зараз атаку вдалося зупинити. Проводиться оперативне відновлення систем, щоб уникнути можливих затримок з платежами. Відповідними органами розпочата робота з пошуку зловмисників, - наголошується в повідомленні. - Відбулася скоординована професійна хакерська атака на органи Міністерства фінансів. Це очевидна спроба зірвати бюджетний процес, який вперше за більш ніж 17 років йде за графіком, перешкодити впровадженню важливих ініціатив Мінфіну і дестабілізувати ситуацію».

Як повідомляв УНІАН, невідомі хакери вчора, 6 грудня, зламали сайт Державної казначейської служби України. Замість сторінки Держказначейства за посиланням www.treasury.gov.ua відбувалася переадресація на сайт www.whoismrrobot.com.

Крім того, не завантажувався сайт Міністерства фінансів України.

Станом на ранок 7 грудня сайти обох держструктур, як і раніше, не працюють.