Канада виділить Україні 8,5 мільйонів доларів фіндопомоги - Аваков

Канада планує виділити Україні 8, 5 млн дол. фінансової допомоги. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того Аваков заявив, що в Оттаві пройшла зустріч із 4 міністрами Канади та конференція «Гібридна війна проти України».

Однак, на які цілі будуть виділені кошти, Аваков не повідомив.

Переговоры с 4 министрами Канады, конференция " Гибридная война против Украины", интервью +помощь 8.5 млн С$. Лечу через океан.Дякую Оттава! pic.twitter.com/4sjLojUSAc — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 7 декабря 2016 г.

«Переговори з 4 міністрами Канади, конференція "Гібридна війна проти України", інтерв'ю + допомога 8.5 млн З $. Лечу через океан.Дякую Оттава!», - написав глава МВС.

Нагадаємо, Аваков вилетів до Канади у відрядження.

Як повідомляв УНІАН, Канада розширила перелік фізичних і юридичних осіб Росії, щодо яких діють персональні санкції.

До списку додані 15 осіб, у тому числі шість "депутатів Держдуми РФ", які були обрані на території анексованого Криму.

У повідомленні МЗС Канади відзначалося, що санкційний список поповнився "для підтримання необхідного тиску на Росію, поки вона повністю не виконує свої міжнародні зобов'язання щодо України".