Канада виділить Україні 8,5 мільйонів доларів фіндопомоги - Аваков

10:19, 07 грудня 2016
Фінанси
161

Втім, на які цілі будуть виділені кошти глава МВС не повідомив.

В Оттаві Аваков зустрівся із 4 міністрами Канади / УНІАН

Канада планує виділити Україні 8, 5 млн дол. фінансової допомоги. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того Аваков заявив, що в Оттаві пройшла зустріч із 4 міністрами Канади та конференція «Гібридна війна проти України».

Однак, на які цілі будуть виділені кошти, Аваков не повідомив.

«Переговори з 4 міністрами Канади, конференція "Гібридна війна проти України", інтерв'ю + допомога 8.5 млн З $. Лечу через океан.Дякую Оттава!», - написав глава МВС.

Нагадаємо, Аваков вилетів до Канади у відрядження.

Як повідомляв УНІАН, Канада розширила перелік фізичних і юридичних осіб Росії, щодо яких діють персональні санкції.

До списку додані 15 осіб, у тому числі шість "депутатів Держдуми РФ", які були обрані на території анексованого Криму.

У повідомленні МЗС Канади відзначалося, що санкційний список поповнився "для підтримання необхідного тиску на Росію, поки вона повністю не виконує свої міжнародні зобов'язання щодо України".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Аваков#Канада#фіндопомога