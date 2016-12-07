НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення банку «Траст» до категорії неплатоспроможних у зв'язку з порушенням заборони регулятора на залучення цим банком вкладів, встановленої з 2 липня у зв'язку з проблемним статусом фінустанови.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління від 6 грудня.

«Наприкінці листопада, незважаючи на заборону НБУ, банк відновив залучення вкладів населення за завищеними відсотковими ставками. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк зобов'язаний ухвалити рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі невиконання банком, віднесеним до категорії проблемних, розпорядження, рішення Національного банку України», - наголошується в повідомленні.

За інформацією НБУ, погіршення фінансового стану банку «Траст» мало системний характер. Значний обсяг кредитів банку надавався на територіях, де зараз проводиться АТО. Через відсутність платежів за такими кредитами фінансовий стан банку значно погіршився, капітал став негативним – мінус 135 млн грн на 1 грудня, - що спричинило порушення економічних нормативів.

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Нацбанк також зазначив, що розроблена банком "Траст" програма капіталізації не містила підтвердження можливості реалізації запланованих заходів для поліпшення фінансового стану в установлені терміни, а гарантійні листи акціонерів (інвесторів) були відсутні.

При цьому, як відзначається в повідомленні, акціонер банку вів переговори з рядом інвесторів про можливість продажу фінустанови, однак офіційний пакет документів на погодження набуття істотної участі в банку «Траст» регулятор не отримував.

За інформацією Нацбанку, власниками істотної участі в банку є український бізнесмен Володимир Авраменко і громадянин РФ Сергій Бєляєв. Водночас, Нацбанк зазначив, що в середині 2015 року акціонерами банку були громадяни РФ Ілля Юров, Микола Фетисов та Сергій Бєляєв.

Також повідомляється, що 96% вкладників банку «Траст» отримають свої вклади в повному обсягу, оскільки їх розмір не перевищує гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої фондом. Загальну гарантовану суму відшкодування Нацбанк оцінив у 552 млн грн.

Довідка УНІАН. Банк «Траст» став 17-м банком із початку цього року, який визнано неплатоспроможним. До цього, під час очищення банківської системи, Національний банк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки.

Банк «Траст» працював на ринку України з 2007 року і станом на 1 жовтня посідав 67-е місце серед 100 працюючих банків за обсягом активів. 78,9% акцій банку належать українському бізнесмену, співвласнику групи компаній EasyPay і АВК Володимиру Авраменку.