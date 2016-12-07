Фонд гарантування відновила виплати вкладникам "Фідобанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб доповнив загальний реєстр вкладників «Фідобанку», що ліквідується, і з 7 грудня відновив виплати.

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Як повідомляється на сайті фонду, для отимання коштів вкладники до 19 січня 2017 року включно можуть звертатися до установ банків-агентів, залежно від місця реєстрації за паспортом, зазначеного в договорі вкладу/рахунку.

Зокрема, вкладники з адресами в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Чернігівської, Київської областей та м.Київ можуть звернутися в «Перший український міжнародний банк».

Вкладники, в яких у договорі вказана Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області можуть звернутися до «Кредобанку».

Вкладники-нерезиденти зможуть отримати відшкодування у «Першому українському міжнародному банку».

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пообіцяв відновити виплати гарантованого відшкодування вкладникам «Фідобанку», які проводилися до 2 вересня включно, після технологічної перерви.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у «Фідобанк» 20 травня. З 20 липня фонд почав процедуру ліквідації банку.

«Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Більш як 99% акцій банку належать Олександру Адаричу.