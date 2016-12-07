Один із знайдених НБУ нелегальних обмінників трансформувався в законний

Фінансова компанія «Іск» офіційно зареєструвала пункт обміну валют за адресою місцезнаходження одного з 32 незаконних обмінників, виявлених Національним банком України під час перевірок пунктів обміну валют у жовтні.

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Як повідомляється на сайті НБУ, на перехресті вулиць Велика Васильківська та Івана Кудрі в Києві 17 жовтня офіційно зареєстрований пункт обміну валют №22 фінансової компанії «Ікс», в той час як раніше за цією адресою був один із знайдених НБУ незаконних обмінників.

Як пояснили УНІАН у прес-службі Національного банку, після проведеної регулятором перевірки нелегальний пункт обміну валют закрився, а замість нього відкрився легальний, офіційно зареєстрований пункт компанії «Ікс».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України під час перевірок пунктів обміну валют у жовтні виявив у Києві 32 незаконних пункти.

Також регулятор повідомив, що не є органом, уповноваженим боротися з незаконними обмінними пунктами, оскільки це входить до компетенції Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Державної фіскальної служби України, у зв'язку з чим поінформував ці структури про виявлені незаконні обмінники 1 листопада.

На думку регулятора, головною причиною розвитку даного ринку є 2%-вий збір в Пенсійний фонд із валютообмінних операцій. Оскільки нелегальні обмінні пункти не стягують з покупців такий збір, валюта в даних пунктах продається дешевше, ніж в офіційних. У зв'язку з цим регулятор сподівається на ухвалення Верховною Радою законопроекту 4741 про скасування пенсійного збору, зареєстрованого в парламенті в червні поточного року.