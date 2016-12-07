Нацбанк перерахував до держбюджету останній транш прибутку на 14 мільярдів

Національний банк України перерахував до державного бюджету останній транш свого прибутку за минулий рік у розмірі 14,1 млрд грн, повідомила прес-служба регулятора.

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«Учора, 6 грудня 2016 року, Національний банк України здійснив перерахування третього і останнього траншу прибутку НБУ до державного бюджету на 2016 рік. Сума траншу становила 14,16 млрд грн. Таким чином, Міністерство фінансів на сьогодні повністю отримало 38,16 млрд грн прибутку НБУ, нарахованого за минулий рік», - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадав, що перерахування прибутку НБУ до державного бюджету було поділено на три транші для того, щоб це не мало негативного впливу на виконання цілей з інфляції. Перший транш на 10 млрд грн було перераховано в жовтні, другий транш на суму 14 млрд грн - у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом призначив членами Ради НБУ, яка формується очільником держави і Верховною Радою, Богдана Данилишина і Василя Фурмана.

Верховна Рада України 7 липня призначила нових членів Ради НБУ за парламентською квотою, до складу якої ввійшли завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктор Козюк – терміном на 7 років, екс-директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова – на 6 років, член редакційної ради VoxUkraine Тимофій Милованов – на 5 років, екс-заступник голови НБУ Віра Ричаківська на 4 роки.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що з призначенням ради НБУ Нацбанк перерахує до держбюджету 38 млрд грн прибутку за минулий рік.