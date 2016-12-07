Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,04 за долар

У середу, 7 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,99/26,04 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8638/27,9122 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4083/0,4092 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 26,0408 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 352 угоди на суму 176,14 мільйона доларів.