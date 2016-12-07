Мінфіну та Держказначейству після хакерських атак виділили 80 мільйонів для оновлення обладнання

Кабінет міністрів України виділив Міністерству фінансів і Державній казначейській службі 80 млн грн з резервного фонду на відновлення мережевого обладнання після хакерських атак на інтернет-ресурси відомств 6 і 7 грудня.

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Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду в середу.

«З резервного фонду виділити 80 млн грн. 40 млн грн Міністерству фінансів для закупівлі системи збереження сітьового обладнання, системи резервного збереження даних. Державній казначейській службі ще 40 млн грн на оновлення серверного обладнання територіальних органів, а також закупівлю обладнання для системи віддаленого резервування», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, невідомі хакери вчора, 6 грудня, зламали сайт Державної казначейської служби України. Замість сторінки Держказначейства за посиланням www.treasury.gov.ua відбувалася переадресація на сайт www.whoismrrobot.com.

Крім того, не завантажувався сайт Міністерства фінансів України. Станом на ранок 7 грудня сайти обох держструктур раніше не працювали.

Міністерство фінансів України 7 грудня повідомило про зупинення хакерської атаки на свої ресурси і проведення оперативного відновлення систем для уникнення можливих затримок з платежами.