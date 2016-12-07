Валютні резерви Китаю впали до мінімуму з 2011 року

Обсяг валютних резервів КНР скорочується п'ятий місяць поспіль, в листопаді поточного року становив 3,05 трильйона доларів проти 3,121 трильйона доларів в жовтні, повідомляє Росбалт з посиланням на доповідь Народного банку Китаю (Центробанку країни).

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"Валютні резерви зменшилися за місяць на 2,3% і сягнули мінімального значення з 2011 року. При цьому обсяг запасів золота в Китаї минулого місяця скоротився на 7,37% і становив у грошовому вираженні 69,785 мільярда доларів"

Протягом останніх 10 років валютні резерви Китаю стрімко збільшувалися завдяки експорту китайських товарів. Починаючи з 2014 року обсяг запасів став знижуватися через скорочення попиту на китайські товари за кордоном, а також уповільнення темпів зростання економіки країни і змін на міжнародному фінансовому ринку.