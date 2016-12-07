В Ірані вирішили повернути національній валюті колишню назву

Адміністрація іранського президента Хасана Роухані запропонувала перейменувати національну валюту в туман та одночасно провести деномінацію, повідомляє Associated Press з посиланням на іранське інформагентство IRNA.

"У доповіді повідомляється, що кабінет міністрів Ірану вже схвалив зміну назви валюти. Один туман дорівнює десяти іранським ріалам, долар США за офіційним курсом коштуватиме 3,2 тисячі туманів за офіційним курсом та близько 3,9 тисячі туманів за неофіційним", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Білорусі відбулася деномінація рубля

Зазначається, що спочатку проект цієї реформи розгляне іранський парламент, після його подадуть в Раду вартових конституції для подальшого затвердження.

Офіційна іранська валюта називалася туманом до 1930-х років, після чого її перейменували на іранський ріал, який коштував у десять разів менше. Проте жителі досі використовують назву "туман" для зручності в розрахунках.