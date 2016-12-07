Гривня за день зміцнилася на 13 копійок – до 26,00 за долар
18:04, 07 грудня 2016Фінанси
339
Котирування гривні відносно євро увстановилися на рівні 27,8806/27,9318 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 7 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,95/26,00 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
Читайте такожНа підтримку гривні: НБУ продав банкам більше 3 мільйонів доларів
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8806/27,9318 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4065/0,4077 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0201 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 478 угод на суму 232,42 мільйона доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter