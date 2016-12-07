Гривня за день зміцнилася на 13 копійок – до 26,00 за долар

У середу, 7 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,95/26,00 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8806/27,9318 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4065/0,4077 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0201 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 478 угод на суму 232,42 мільйона доларів.