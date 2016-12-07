Сайт Держказначейства відновив роботу, платежі розблоковано - Мінфін

Офіційний сайт Державної казначейської служби України, який два дні було заблоковано в результаті вчорашньої професійної хакерської атаки, відновив роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, платежі Держказначейства також розблоковані, але в даний час перевірка в цьому напрямку триває. Також триває робота з відновлення систем Мінфіну, сайт якого досі не працює.

Читайте такожМінфін повідомив про проблеми з платежами Держказначейства після хакерської атаки

Як повідомляв УНІАН, невідомі хакери вчора, 6 грудня, зламали сайт Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України. Станом на вечір 7 грудня сайти обох держструктур не працюють.

Згодом Мінфін повідомив, що в результаті атаки Держказначейство зазнавало певні труднощі з повноцінним проведенням платежів.

Кабінет міністрів України виділив Міністерству фінансів і Державній казначейській службі 80 мільйонів гривень з резервного фонду на відновлення мережевого обладнання після хакерських атак на інтернет-ресурси відомств 6 та 7 грудня.