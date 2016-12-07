Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2602,0104 (7 грудня – 2609,7384)

100 EUR – 2791,9572 (7 грудня – 2801,2932)

10 RUR – 4,0713 (7 грудня – 4,0858)

Читайте такожНБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,95/26,00 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8806/27,9318 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4065/0,4077 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0201 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 478 угод на суму 232,42 мільйона доларів.