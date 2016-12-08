НБУ: "відродження" неплатоспроможних банків через суди створює ризики для фінансової стабільності

Національний банк України попереджає про системні ризики для фінансової стабільності в результаті прийняття судами рішень про відновлення роботи банків, щодо яких регулятор прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

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Як зазначається на сайті НБУ, на поточний момент суди прийняли рішення про відновлення діяльності або про скасування рішень щодо віднесення фінустанов до категорії неплатоспроможних щодо 9 банків: «Капітал», «Східно-промисловий комерційний банк», «Велес», «Радикал», «Укрінбанк», «Преміум», «Союз», «Фінансова ініціатива», «Київська Русь».

«Подібні рішення судів вже створили прецедент, коли судова система використовується власниками банків, виведених з ринку, у власних інтересах і як квазілегітимний інструмент повернення таких банків на ринок. Це, у свою чергу, нівелює зусилля НБУ, спрямовані на оздоровлення банків України та очищення банківського сектору від банків-зомбі і банків-мийок», - прокоментував директор юридичного департаменту НБУ Олег Заморський.

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Серед існуючих системних ризиків регулятор виділив: повернення на ринок «нездорових» банків, які є загрозою для ефективного і безпечного функціонування банківської системи; ризик неповернення витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на виплату вкладів; можливість реструктуризації позичальниками заборгованості перед банком на неринкових умовах, щоб уникнути відповідальності за доведення банків до банкрутств, а також створення прецеденту, який може дати потужний сигнал інвесторам про безперспективність створення в Україні системи захисту прав кредиторів і бізнесу у широкому сенсі.

Також повідомляється, що Нацбанк уже звернувся до Верховного суду України з відповідною заявою про перегляд рішень касаційної інстанції і наголошує на необхідності якнайшвидшого проведення якісної судової реформи, яка не допускала б подібні корупційні дії, підвищила ефективність судової системи і повернула довіру до рішень судів.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 17 фінустанов.