Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово призупинив виплати вкладникам банку «Михайлівський» за загальним реєстром для доповнення цього реєстру.

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Як повідомляється на сайті фонду, виплату коштів буде поновлено не пізніше 16 грудня 2016 року.

Фонд нагадав, що 19 листопада набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», згідно з яким прийнято рішення про формування переліку фізичних осіб, які прирівняні до вкладників банку «Михайлівський», для включення їх до загального реєстру до виплати.

Також повідомляється, що з 15 липня по 1 грудня 2016 року відшкодування отримали майже 22 тисячі вкладників на загальну суму 1,29 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко пішов з посади, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.