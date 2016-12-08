Серед українців за останній рік значно зріс попит на дорогі товари

Про це свідчать дані дослідження ринку в журналі "Новое время".

Так, це зростання експерти пов'язують з кількома факторами: відкладеним попитом серед споживачів, розвитком споживчого кредитування, невеликим зростанням середнього заробітку, а також «оптимізмом українців у відношенні витрати їх заощаджень».

Найбільшим зростанням відзначилося телекомунікаційне обладнання, простіше кажучи, смартфони: експерти зафіксували його 40 % зростання. Пожвавився і продаж великої побутової техніки — на 16 %, а також офісної електроніки — на 12 %. Також зростає продаж товарів з категорії IT: ноутбуків, моніторів і стаціонарних комп'ютерів, які українці за минулі місяці 2016-го купували на 10 % активніше, ніж рік тому.

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Після двох років падіння ринок нових машин переживає легкий ренесанс: автопродажі виросли на 40 % порівняно з 2015-м.

Пожвавлення відбилося і на обсязі роздрібної торгівлі, свідчать дані Держстату. Так, якщо за 10 місяців минулого року населення придбало товарів на 828 млрд грн, то в нинішньому — вже на 932 млрд грн. При цьому за 2014-й і 2015 рік цей показник тільки падав.

Найбільше зростання продажів спостерігається у Київській, Львівській та Кіровоградській областях. А в абсолютних цифрах лідирує також потроху столиця, яке росте по рівню роздрібної торгівлі — тут її обсяг склав 147 млн грн.

В цілому зросли хоча б на трохи - всі області.

“Населення відчуває більше впевненості в своїх особистих доходах, але як і раніше не особливо вірить у зростання економіки в цілому. Ця недовіра перешкоджає вибуховому зростанню споживчих настроїв", - говорить експерт.

Повну статтю «Вийшли з коми» читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".