Агентство США з міжнародного розвитку USAID подвоїло бюджет техдопомоги в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку USAID подвоїло бюджет технічної допомоги в Україні, в тому числі в сфері фінансового сектору, порівняно з попереднім роком.

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Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook із посиланням на слова регіонального директора USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сьюзан Фріц у ході зустрічі з головою НБУ Валерією Гонтаревою.

«Загальний бюджет програми FST становить 23,2 млн дол. до 2020 року. Це дає нам ще більше можливостей підтримувати реформу фінансового сектору в Україні в цей важливий момент», - зазначила Фріц.

Також сторони обговорили порядок денний реформи фінансового сектору й поточні проекти технічної допомоги USAID в Україні для Національного банку, включаючи новий банківський нагляд, новий веб-сайт НБУ, проект cashless-економіки, фінансову грамотність, а також нові проекти кредитних гарантій, регулювання високотехнологічного ринку та небанківського фінансового сектору, підтримку кредитних спілок.

У ході зустрічі голова НБУ зазначила, що USAID є одним із основних міжнародних донорів реформи фінансового сектору й подякувала за постійну підтримку Національного банку в численних програмах.

У свою чергу, Фріц запевнила Гонтареву у підтримці реформи фінансового сектору. Сторони підтвердили прагнення продовжувати й нарощувати співпрацю для забезпечення макрофінансової стабільності в Україні.