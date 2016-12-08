НАБУ вже повернуло до держбюджету понад 100 мільйонів гривень – Ситник

Національне антикорупційне бюро України вже повернуло у державний бюджет понад 100 млн гривень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким в Києві.

«На сьогоднішній день передано до суду для розгляду по суті 44 кримінальних провадження. Вже по цим провадженням відшкодовано збитків державних підприємств на суму понад 100 млн гривень», - сказав Ситник.

За його словами, вдалося запобігти розкраданню майже 580 млн гривень по тим справам, які розслідуються. «Сума встановлених збитків по тим провадженням, які зараз скеровано до суду, які зараз перебувають в провадженні, становить 2 млрд гривень. На сьогоднішній день накладено арешт на понад 430 млн гривень, 80 млн доларів США, 7 млн євро, також арештовано велику кількість рухомого та нерухомого майна по тим провадженням, які розслідуються», - зауважив Ситник.