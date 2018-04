ПриватБанк став "Банком 2016 року" в рейтингу найкращих світових банків The Banker

7 грудня в Лондоні редакція журналу The Banker назвала переможців 17 щорічної премії "Банк 2016 року".

Як повідомив головний редактор журналу Брайн Кеплен, банками року стали банки, стратегії розвитку яких дозволили домогтися ефективних фінансових показників в складних конкурентних і економічних умовах. В Україні "Банком 2016 року" визнано ПриватБанк, який на думку провідних фінансових експертів зміг не тільки адаптуватися до умов військових дій та економічної нестабільності, але і виступити ініціатором програми відродження економіки за рахунок стимулювання розвитку малого бізнесу.

“Українська банківська система в цьому році зіткнулася з непростими викликами - майже двократним падінням ВВП країни в доларовому вираженні і скороченням на 42% кредитного портфеля банків, - зазначається в редакційній статті The Banker. - Друга сторона падіння обсягів промислового виробництва - лавиноподібне зростання рівня безробіття і відтік кваліфікованої робочої сили, і ПриватБанк запропонував ринку реалізацію програми, яка дозволить забезпечити зростання економіки за рахунок малого бізнесу".

За даними експертів журналу, ПриватБанк в 2016 році став одним з небагатьох банків в Україні, який продовжив підтримку бізнесу через механізми фінансування підприємців та самозайнятих осіб, як банківського, так і з допомогою платформи краундлендинга. Також Приватбанк бачить перспективи підтримки малого та середнього бізнесу через програми навчання, інформаційної і консультаційної підтримки, адаптації передових цифрових технологій.

“Ми плануємо в цьому і наступному році допомогти малому бізнесу створити в країні понад 1 мільйон нових робочих місць, в тому числі, за рахунок активного впровадження програми зниження вартості кредитів підприємцям через програми компенсації відсотків за рахунок місцевих бюджетів, - зазначив голова правління Приватбанку Олександр Дубілет. - Сьогодні за допомогою сервісу "КУБ" підприємці вже створили в Україні 81 242 нових робочих місця в малому бізнесі".

Експерти провідного журналу фінансової індустрії The Banker (входить у групу The Financial Times) вже 17 рік поспіль визначають «Банк року» серед фінансово-кредитних організацій 149 країн світу. У цьому році на престижну нагороду претендувало понад 540 банків світу. Всі банки оцінювалися по групі критеріїв, серед яких як якісні показники (прибутковість, якість активів і фінансова стійкість), так і кількісні (великі залучення капіталу, угоди M&A, впровадження нових технологій, продуктів або бізнес напрямів).