Наступний рік буде важким для банків країн, що розвиваються - Fitch

Кредитні рейтинги банків країн будуть перебувати під тиском в 2017 році, навіть незважаючи на прискорення зростання економік цих країн, повідомляє Росбалт з посиланням на огляд Fitch Ratings.

"Як прогнозує міжнародне рейтингове агентство, темпи зростання ВВП країн прискоряться до 4,8% у 2017 році порівняно з 4,2% поточного року, однак це все одно буде нижчим за середнє значення протягом останніх кількох років. Більше того, висока волатильність на валютних ринках цих країн, яка може вилитися у чергову девальвацію, а також зрослі політичні ризики будуть чинити тиск на рейтинги", - йдеться в повідомленні.

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Аналітики Fitch зазначають, що близько 33% усіх банків у країнах, що розвиваються, за підсумками III кварталу 2016 року володіли "негативним" прогнозом зміни рейтингів проти 22% на кінець 2015 року. Мова йде майже про всі банки Туреччини, Бразилії, Саудівської Аравії та Колумбії.

"Ключовими ризиками для банківського сектора країн, що розвиваються, є можлива напруженість в торгових відносинах США та Китаю, зростання курсу долара і вартості запозичень в США", - підкреслює видання.

Між тим, аналітики агентства зазначають, що банкам досі в цілому вдалося стримати погіршення якості активів, і очікується, що в подальшому кількість негативних рейтингових дій в секторі буде помірною.