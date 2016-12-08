Гривня зміцнилася одразу на 21 копійку - до 25,79 за долар

У четвер, 8 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,75/25,79 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8125/27,8557 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4061/0,4071 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,7709 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 199 угод на суму 176,14 мільйона доларів.