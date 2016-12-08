Рада прийняла за основу антикорупційні зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу, що передбачає низку змін, які мінімізують ризик корупції в органах Державної фіскальної служби й покращать інвестиційний клімат в Україні.

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За відповідний законопроект №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні) проголосував 241 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Депутати також підтримали підготовку зазначеного законопроекту до другого читання за скороченою процедурою, за це рішення проголосували 233 депутати.

«Антикорупційний законопроект 5368 - це не косметична реформа - це рішення основних проблем бізнесу, і це твердження самого бізнесу. Всі основні бізнес-асоціації, бізнес омбудсмен і експерти неодноразово публічно висловлювали підтримку законопроекту. Антикорупційний законопроект - це фундамент реформи ДФС», - сказав, представляючи законопроект, міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, законопроект позбавляє ДФС інструментів для системної корупції і зменшує тиск на бізнес, значно спрощує адміністрування податків і робить його більш прозорим.

«Тепер вести бізнес і платити податки стане легше», - зазначив Данилюк.

Зокрема, бази даних будуть передані на адміністрування у Міністерство фінансів, буде введено повноцінний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків та ДФС, буде запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, будуть впроваджені податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість існуючих двох.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді передати адміністрування усіх баз даних Державної фіскальної служби Міністерству фінансів, створити Фінансову поліцію та запровадити публічний реєстр відшкодування з податку на додану вартість.

Крім цього, проект передбачає запровадження єдиного публічного реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, згідно з яким, орган, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, що підлягають відшкодуванню з бюджету.

Також проектом вноситься низка уточнень у частині трансфертного ціноутворення, податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, акцизного збору, плати за землю, ренти за використання води та надр, а також у частині оподаткування на тимчасово окупованій території.