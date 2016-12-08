Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 14% річних

Національний банк України прийняв рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні 14% річних після того, як регулятор знижував облікову ставку шість місяців поспіль. Про це УНІАН повідомили в НБУ.

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«Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 14% річних», - йдеться в повідомленні регулятора.

За інформацією НБУ, рішення зумовлене необхідністю нівелювати інфляційні ризики для досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 роках.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 28 жовтня знизив облікову ставку на 1 п.п. - до 14% річних, при цьому регулятор прийняв рішення знизити ставку шостий місяць поспіль.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні у жовтні у річному виразі, до жовтня 2015 року, прискорилася до 12,4% з 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.

Національний банк України прогнозує споживчу інфляцію в Україні за підсумками 2016 року на рівні 12% плюс/мінус 3 п.п.