Фінансування територіальних громад у 2017 році збільшиться на 50% – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на початку зустрічі із головами об’єднаних територіальних громад Тернопільської області у с. Скорики.

За його словами, уряд у 2017 році збільшує фінансування на об'єднані територіальні громади до 1,5 млрд грн порівняно з 1 млрд грн у цьому році. Також збільшені ресурси Державного фонду регіонального розвитку до 3,5 млрд грн та субвенцію на соціально-економічний розвиток до 4 млрд грн.

«Загальна цифра, яку держава буде інвестувати автоматично до ваших бюджетів, буде дорівнювати близько 9 млрд плюс. Ці ресурси мають бути інвестовані в якість життя людей, нашу незалежність», – сказав Гройсман.

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Прем’єр-міністр зазначив, що Тернопільська область показала «колосальний результат» щодо об'єднання територіальних громад і зі створеними 26-ма об'єднаними громадами залишається лідером в Україні.

«Питання місцевого самоврядування і децентралізації влади є надзвичайно важливим і ключовим, оскільки дає можливість надати необхідні засоби і інструменти для розвитку територіальних громад. Нам потрібно створити самодостатні громади, в яких достатньо фінансових інструментів для власного розвитку. Нам треба, щоб в цих громадах була нормальна робота, якісна освіта, охорона здоров'я, середовище. Вважаю, що це одна з найбільш успішних реформ, яку ми проводимо у країні", – сказав Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні Гройсман взяв участь в урочистому відкритті реконструйованого інфекційного корпусу Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги.

Також прем’єр-міністр зустрівся з головами об’єднаних територіальних громад.