У Гонтаревої назвали основні ризики для цінової стабільності

Національний банк України відзначає ризики для цінової стабільності в результаті підвищення мінімальної заробітної плати, політичної напруженості і високої вірогідності затримки чергового траншу Міжнародного валютного фонду.

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«З моменту попереднього рішення щодо монетарної політики зросли ризики для подальшої інфляційної динаміки, які змушують Національний банк більш стримано здійснювати пом'якшення монетарної політики», - повідомили в НБУ.

Насамперед, як наголосив регулятор, ризики зумовлені різким підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн, що зможе додати до показника інфляції наступного року близько 1 п. п.

Крім того, серед ризиків для цінової стабільності регулятор відзначив зростання політичної напруженості і високу ймовірність затримки офіційного фінансування від Міжнародного валютного фонду через повільні темпи реформ.