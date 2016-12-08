У Гонтаревої назвали основні ризики для цінової стабільності
Як зазначають у НБУ, ризики обумовлені різким підвищенням мінімальної заробітної плати, політичною напруженістю і затримкою траншу МВФ.
Національний банк України відзначає ризики для цінової стабільності в результаті підвищення мінімальної заробітної плати, політичної напруженості і високої вірогідності затримки чергового траншу Міжнародного валютного фонду.
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«З моменту попереднього рішення щодо монетарної політики зросли ризики для подальшої інфляційної динаміки, які змушують Національний банк більш стримано здійснювати пом'якшення монетарної політики», - повідомили в НБУ.
Насамперед, як наголосив регулятор, ризики зумовлені різким підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн, що зможе додати до показника інфляції наступного року близько 1 п. п.
Крім того, серед ризиків для цінової стабільності регулятор відзначив зростання політичної напруженості і високу ймовірність затримки офіційного фінансування від Міжнародного валютного фонду через повільні темпи реформ.