Траншу МВФ до кінця року не буде: Нацбанк очікує грошей на початку наступного

Національний банк України сподівається, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду проведе чергове засідання на початку наступного року, в результаті чого отримання чергового траншу кредиту фонду також можливе на початку року.

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Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході брифінгу.

«Ми не отримаємо цей транш цього року, але ми сподіваємося, що на початку наступного року ми побачимо засідання Ради директорів, і транш надійде в січні-лютому. Я не можу точно сказати, але ми сподіваємося, що на початку наступного року», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 18 листопада оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з якою прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.

Крім того, Фонд очікує збереження в Україні фінансової стабільності та продовження заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.