В Нацбанку говорять, що підвищення "мінімалки" може збільшити зростання ВВП

Національний банк України допускає в результаті підвищення мінімальної зарплати додаткове зростання ВВП країни в 2017 році на 0,5 п. п. – до 3% за рік, повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході брифінгу.

За його словами, регулятор також аналізував вплив рішення уряду про підвищення мінімальної заробітної плати на економіку та припускає, що це рішення додасть до показника інфляції наступного року 1 п. п., до показника зростання ВВП (2,5%) - на 0,5 п. п.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тисячі гривень.

На це передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 мільярда гривень, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував депутатам розгляд у другому читанні проекту державного бюджету на 2017 рік після прийняття пов'язаних з ним урядових законопроектів, в тому числі про підвищення мінімальної заробітної плати (5130), коригування Бюджетного та Податкового кодексів (5131 і 5132), а також про спецконфіскації (5142).