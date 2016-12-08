Рада прийняла за основу проект закону про передачу Мінфіну адміністрування митної інформації

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, що передбачає передачу Міністерству фінансів можливості керувати митними базами даних, а також скасовує сплату ввізного мита при імпорті ниток для виготовлення кевларових шоломів та бронежилетів для учасників АТО.

За відповідне рішення щодо законопроекту №5369 проголосували 228 народних депутатів при необхідних 226.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття даного документа забезпечить розмежування прав володіння, адміністрування та користування інформаційними, телекомунікаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами та засобами їх забезпечення між різними центральними органами виконавчої влади, створить умови для захисту інформації, запобігає несанкціоноване зміна, додавання або видалення, копіювання та поширення конфіденційної інформації.

Представляючи документ, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що проект закону є частиною антикорупційних змін у системі Державної фіскальної служби і тісно пов'язаний з прийнятими в першому читанні змінами до Податкового кодексу.

"Крім того, законопроект скасовує сплату ввізного мита для ниток для виготовлення кевларових шоломів і бронежилетів для учасників АТО", - зазначив міністр.

У свою чергу голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна підкреслила, що проект закону повинен бути прийнятий як закон. Але надалі, зазначила Южаніна, що він потребує доопрацювання кількох пунктів, які не стосуються контролю баз даних, але внесених парламентаріями у вигляді доповнень до законопроекту. Ці пункти, зокрема, обумовлюють організацію безмитної торгівлі в аеропортах в зонах виходу, а також надання пільг низці підприємств космічної галузі.

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В ході обговорення документа парламентарії висловили згоду з положеннями законопроекту, що дозволяють контролювати бази даних на рівні Міністерства фінансів, проте інші пропозиції, на вимогу парламентарів, повинні бути уточнені та детально обговорені. Оскільки компроміс в залі щодо доповнень в законопроект не був знайдений, голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив законопроект на голосування за основу в урядовій редакції - без поправок парламентаріїв.

"Якщо ми не проголосуємо цей документ, його потрібно відхилити. У мене іншого варіанту не буде", - сказав Парубій, закликаючи парламентарів ухвалити законопроект і не створювати ризики для зриву бюджетного процесу.

Раніше Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект про зміни до Податкового кодексу, які мінімізують ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшують інвестиційний клімат в Україні. Як підкреслював міністр фінансів України Олександр Данилюк, законопроект - це не "косметична реформа", а вирішення основних проблем бізнесу. Ключовими нормами законопроекту є передача на адміністрування в Міністерство фінансів баз даних податкової служби, введення повноцінного кабінету платника податків, запровадження єдиного реєстру податкових консультацій на сайті ДФС, впровадження податкових канікул для малого бізнесу, створення публічного реєстру відшкодування ПДВ замість двох існуючих.