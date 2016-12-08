Гройсман поставив завдання: подвоїти зростання ВВП за рахунок збільшення притоку інвестицій

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив органам влади завдання подвоїти зростання економіки України і одночасно збільшити обсяг прямих інвестицій в країну як запоруки економічного розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це голова Кабміну сказав у ході зустрічі з головами об'єднаних територіальних громад Тернопільської області.

"Уряд в бюджеті на 2017 рік розраховує на економічне зростання до 3%. Це недостатньо, цей результат треба подвоїти, але для цього потрібні інвестиції та нормальний клімат в Україні", - цитує прес-служба Гройсмана.

У цьому зв'язку він підкреслив, що влада в Києві і на місцях має навчитися поважати підприємця, який вкладає в економіку засоби та створює робочі місця, оскільки саме підприємці та інвестори можуть забезпечити розвиток держави.

"Ми маємо цінувати кожного підприємця, який інвестує хоча б гривню в українську економіку, - сказав Гройсман - Потрібно надати якісний сервіс як громадянам, так і тим, хто інвестує в економіку. Кожен голова адміністрації, голова райради, податківець, митник, контролер повинні схилити голову перед працюючим людиною. Органи державної влади або місцевого самоврядування, звертаюся до вас з проханням: ми повинні схилити голову перед тими, хто інвестує в Україну, створює робочі місця. Ми повинні зробити для них якісні умови, щоб створювали не один, а п'ять робочих місць. І так ми отримаємо зростання економіки і підвищення рівня життя людей".

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Раніше Гройсман зазначав, що відродження української промисловості, в тому числі за рахунок припливу інвестицій, є ключовим чинником розвитку української економіки, а сильна економіка дозволить країні відмовитися від зовнішньої фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 3% і зростання прямих іноземних інвестицій до 3-5 мільярдів доларів. Разом з тим, у 2017 році ключовим джерелом зовнішніх вливань залишаться кредити міжнародних фінансових організацій і транші макрофінансової допомоги від урядів країн "Великої сімки". Зокрема, лише по лінії Міжнародного валютного фонду Україна розраховує отримати близько 5,3 мільярда доларів кредитів.