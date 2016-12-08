Активи ліквідованого банку "Хрещатик" оцінили в 2,7 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 1 грудня затвердив ліквідаційну масу банку "Хрещатик" оціночною вартістю 2,65 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням прес-служби фонду, балансова вартість ліквідаційної маси без урахування резервів та переоцінки, перевищила 8,13 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.