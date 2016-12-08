Нацбанк зберіг прогноз інфляції на рівні 12% річних

Національний банк України залишив без змін прогноз рівня споживчої інфляції на кінець поточного року – близько 12% річних.

"На кінець року споживча інфляція з високою ймовірністю буде на рівні цілі Національного банку – близько 12%", - повідомили в НБУ.

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Також регулятор залишив без змін прогнози по інфляції на 2017 і 2018 роки – на рівні 8% плюс/мінус 2 п. п. і 6% плюс/мінус 2 п. п. відповідно.

"Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку на рівні 14% річних", - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні 14% річних після того, як регулятор знижував її шість місяців поспіль.

Інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні, до жовтня 2015 року прискорилася до 12,4% з 7,9%, зафіксованих місяцем раніше.